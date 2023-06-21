Москва, 21 июня, 2023, 06:21 — ИА Регнум. Киевские командиры из-за больших потерь в живой силе отправляют на фронт неопытных новобранцев. Об этом рассказал ТАСС пленный боец ВСУ Эдуард Кириловец.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Мужчина попал после мобилизации в 28-ю бригаду.

«Неделю мы позанимались, постреляли с автоматом, побегали по траншеям, даже бронетранспортеры увидели. После нас кинули в бой. Так сейчас со многими поступают, людей не хватает, потери большие. Во всем виновато большое начальство. Они бросают на позиции неопытных. Зачем людей набирать и сразу уничтожать?» — возмутился Кириловец.

Он сам из Херсона, был моряком. Мобилизовали в конце мая при попытке отправиться в очередной рейс. В плен попал через несколько часов после начала первого боя на горловском направлении. Новобранцами пытались заменить семь тяжелораненых украинских солдат.

Как сообщало ИА Регнум, пленный медик ВСУ рассказал, что командиры заставляют солдат идти в наступление: потери большие, людей посылают на убой. Бойцов ВСУ используют как «пушечное мясо».

По словам украинца, многие военнослужащие не хотят идти в бой, жалеют, что началась война.

«Есть идейные, а есть мобилизованные, призванные в приказном порядке, с людьми не считаются», — сказал военнопленный.