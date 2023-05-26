Киев, 26 мая, 2023, 19:41 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский ответил на электронную петицию с просьбой поддержать введение в стране однополых партнёрств. Об этом 26 мая сообщается на его сайте.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

В ответе Зеленского говорится, что он обратился к председателю Верховной рады Руслану Стефанчуку и премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой рассмотреть поднятый в петиции вопрос.

«О результатах рассмотрения поднятых вопросов автора электронной петиции проинформируют Верховная рада Украины и кабинет министров», — отмечается в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, 26 апреля петиция о регистрации партнёрства для разнополых и однополых пар набрала необходимые для рассмотрения президентом Украины 25 тысяч голосов.

В тексте петиции указано, что Украина должна легализовать гражданские партнёрства для однополых и разнополых пар. Также уточняется, что регистрируемое партнёрство не является браком. Так, после госрегистрации партнёры приобретают статус близких родственников, «членов семьи первой степени родства друг относительно друга, независимо от того, проживают ли они фактически вместе и ведут ли совместно домашнее хозяйство».