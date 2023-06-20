Москва, 20 июня, 2023, 12:51 — ИА Регнум. Делегации более 40 государств планируют прибыть в Россию для участия в международном военно-техническом форуме «Армия-2023», заявил 20 июня министр обороны Сергей Шойгу на заседании коллегии военного ведомства.

Он отметил, что форум пройдёт с 14 по 20 августа. Предполагается, что иностранным гостям продемонстрируют возможности экспортных образцов продукции военного и двойного назначения.

«На сегодняшний день 41 иностранное государство выразило желание направить свои делегации на предстоящий форум», — сказал Шойгу.

В рамках форума предусмотрен день военно-технического сотрудничества. На выставочных площадках будут размещены основные элементы перспективных разведывательно-огневых комплексов артиллерии, добавил министр.

Глава Минобороны поручил взять на особый контроль вопросы обеспечения безопасности при проведении международного военно-технического форума «Армия-2023».

Как сообщало ИА Регнум, в 2022 году международный форум «Армия» в подмосковной Кубинке посетили более 1,4 млн человек — на 23% больше, чем годом ранее. Форум проходил с 15 по 21 августа, в нём участвовали делегации оборонных ведомств 33 государств.