Москва, 9 апреля, 2023, 13:36 — ИА Регнум. Израиль ввёз из России в 2022 году водки на 24,7 миллиона долларов и стал крупнейшим импортёром этого напитка. Об этом сообщило РИА Новости, ссылаясь на анализ базы данных ООН по мировой торговле (U. N. Comtrade).

Иван Шилов ИА REGNUM Израиль

По данным журналистов, импорт российской водки в Израиль в сравнении с 2021 годом вырос на 433 процента. Германия, занимавшая ранее лидирующую позицию по данному показателю, по итогам прошлого года оказалась на втором месте, сократив объёмы закупок почти в шесть раз — с 43,4 миллиона долларов до 7,5 миллиона.

На третьем месте Армения, которая вывезла из России водки на 6,9 миллиона долларов, при этом закупки снизились вдвое. Далее в списке крупнейших импортёров идут Великобритания (5,5 миллиона), США (5 миллионов), Грузия (3,9 миллиона), Азербайджан (3,4 миллиона), Чехия (3,3 миллиона), Болгария (2,5 миллиона) и Словакия (2,2 миллиона).

При этом общий объём производства водки в России в 2022 году вырос на 4%. По итогам января 2023 года производство водки сократилось на 3,5% в сравнении с тем же месяцем 2022 года. Производство вина возросло на 45,9%.