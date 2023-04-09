Comtrade: Израиль стал крупнейшим импортёром водки из России в 2022 году
Comtrade: Израиль стал крупнейшим покупателем российской водки, нарастив импорт в пять раз
Москва, 9 апреля, 2023, 13:36 — ИА Регнум. Израиль ввёз из России в 2022 году водки на 24,7 миллиона долларов и стал крупнейшим импортёром этого напитка. Об этом сообщило РИА Новости, ссылаясь на анализ базы данных ООН по мировой торговле (U. N. Comtrade).
По данным журналистов, импорт российской водки в Израиль в сравнении с 2021 годом вырос на 433 процента. Германия, занимавшая ранее лидирующую позицию по данному показателю, по итогам прошлого года оказалась на втором месте, сократив объёмы закупок почти в шесть раз — с 43,4 миллиона долларов до 7,5 миллиона.
На третьем месте Армения, которая вывезла из России водки на 6,9 миллиона долларов, при этом закупки снизились вдвое. Далее в списке крупнейших импортёров идут Великобритания (5,5 миллиона), США (5 миллионов), Грузия (3,9 миллиона), Азербайджан (3,4 миллиона), Чехия (3,3 миллиона), Болгария (2,5 миллиона) и Словакия (2,2 миллиона).
При этом общий объём производства водки в России в 2022 году вырос на 4%. По итогам января 2023 года производство водки сократилось на 3,5% в сравнении с тем же месяцем 2022 года. Производство вина возросло на 45,9%.