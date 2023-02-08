В России в январе 2023 года производство вина увеличилось на 45,9%

Москва, , 08:37 — REGNUM В январе 2023 года производство вина в России возросло на 45,9% в сравнении с этим показателем в этот же период прошлого года, составив 1,6 млн дал. Об этом говорится в материалах Росалкогольрегулирования.

Вино Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

По информации службы, за указанный период производство виноградосодержащих напитков без этилового спирта выросло возросло на 2,8% (213,3 тысячи дал), а производство виноградосодержащих напитков с этиловым спиртом уменьшилось на 51,1%, (3,1 тыс. дал).

При этом объём производимой в РФ плодовой алкогольной продукции в январе уменьшился на 28% (523,5 тыс. дал), а объем производства ликерных вин увеличился на 90,1% (69,8 тыс. дал).

Кроме того, производство алкогольной продукции без учёта пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи в России в январе возросло на 14,1% (12,03 млн дал). При этом производство водки уменьшилось на 3,5% (4,75 млн дал).

Как сообщало ИА REGNUM, 25 января стало известно, что законопроект, которым предлагается установить, что организации оптовой торговли лекарственными средствами смогут продавать этанол только юридическим лицам или индивидуальным предпринимателям, имеющим лицензию на фармацевтическую или медицинскую деятельность, внесен в Госдуму группой парламентариев во главе с первым вице-спикером нижней палаты парламента Александром Жуковым («Единая Россия»).