Красноярск, 20 июня, 2023, 07:46 — ИА Регнум. В Красноярске прокурор утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего министра транспорта региона Константина Димитрова. Об этом сообщили в прокуратуре Красноярского края.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Прокурор края утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего регионального министра транспорта. Чиновник обвиняется в превышении должностных полномочий при строительстве метро за 64 млрд рублей.

Отмечается, что Димитров заключил досудебное соглашение — рассказал об обстоятельствах преступления и указал причастных к нему, признав вину.

Как сообщало ИА Регнум, в сентябре 2022 года мэрия Красноярска сообщила, что началась подготовка к строительству метро. Объект должны сдать в 2026 году. В качестве подрядчика называлась группа компаний «Моспроект-3».

Работы по возведению метро в Красноярске стартовали ещё в 1995 году, но неоднократно приостанавливались. В 2013 году строительство законсервировали, но позднее вопрос строительства был поднят вновь.

Константин Димитров в феврале 2020 года заявил о том, что проектная документация на строительство метро прошла предварительную стадию Главгосэкспертизы.

Димитров был арестован в 2022 году в рамках расследования дела о мошенничестве при строительстве метро. Позднее суд смягчил ему меру пресечения на домашний арест. Месяцем ранее по этому делу был арестован бывший замглавы Росприроднадзора Олег Митволь. ФСБ России в мае завершила расследование дела о хищении при строительстве метро в Красноярске в отношении Олега Митволя.

В конце 2019 года министр, зная, что при выполнении работ был сделан меньший объем, использовалась устаревшая документация, дал указание главе учреждения подписать акт приемки-передачи на сумму более 742 млн рублей.