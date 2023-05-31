Красноярск, 31 мая, 2023, 14:57 — ИА Регнум. Федеральная служба безопасности России завершила расследование дела о хищении при строительстве метро в Красноярске в отношении Олега Митволя. Об этом в правоохранительных органах заявили в среду, 31 мая.

Юрий Смитюк/ТАСС Олег Митволь

Председателя совета директоров компании «Красноярский трест инженерно-строительных изысканий» Митволя ранее арестовали по обвинению в хищении 900 миллионов рублей в процессе строительства метро в Красноярске. На данный момент предварительное расследование в отношении него завершено.

«После ознакомления с материалами обвиняемыми и их защитниками дело будет направлено прокурору Красноярского края для дальнейшей передачи в суд в случае утверждения надзорным ведомством обвинительного заключения», — процитировал ТАСС информацию от правоохранительных органов.

Как сообщало ИА Регнум, Митволя задержали в июне 2022 года по делу о хищении средств, выделенных на строительство красноярского метро. В процессе разбирательств он заключил досудебное соглашение со следствием и согласился возместить ущерб. На заседании его адвокат просил смягчить меру пресечения и обратил внимание суда, что на попечении Митволя находятся мать-инвалид, малолетняя дочь и жена.