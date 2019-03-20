Владивосток, 20 марта, 2019, 10:28 — ИА Регнум. Переход на «летнее» и «зимнее» время окажет влияние на впечатлительных и тревожных людей. Катастрофически это повлияет на коров, об этом заявила корреспонденту ИА REGNUM главный врач Центра медицинской профилактики Елена Ворончук, комментируя внесенную в Государственную думу инициативу о возвращении к переводу стрелок часов два раза в год — весной и осенью.

Винсент Ван гог. Коровы

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«Переход по времени прежде всего влияет на впечатлительных и тревожных людей, которые данный факт могут воспринимать как любое другое негативное событие в жизни, но не более. Исследования, которые проводились по данному вопросу, не подтверждают глобальных изменений в организме даже людей, подверженных сердечно-сосудистым заболеваниям, — рассказала главный врач Центра медицинской профилактики Елена Ворончук. — А вот на коров такой переход времени влияет просто катастрофически. Коровам невозможно объяснить, почему сдвигаются по времени процессы кормления и доения, их «внутренние часы» перевести невозможно. Поэтому тут надо понимать, что от перевода стрелок очень серьёзно будет страдать сельское хозяйство».

Эксперты полагают, что перевод стрелок часов два раза в год окажет влияние на тех людей, кто верит, что ему будет плохо.

«Здесь действует эффект плацебо, — рассказала астролог Екатерина Светлова. — Тот, кто верит, что ему будет плохо от перевода времени, тот и почувствует недомогание. Кого же этот временной переход эмоционально не задевает, тот и пройдёт его совершенно безболезненно».

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Как сообщало ИА REGNUM, в Государственную думу депутат от «Единой России» Андрей Барышев внёс на рассмотрение парламентариев законопроект, возвращающий перенос времени в летний и зимний периоды. Однако, в «Единой России» открещиваются от данного законопроекта, заявляя, что он был внесён без ведома фракции.

«Решение, устраивающее большинство людей, было принято, и вряд ли государство должно постоянно менять позицию в этом чувствительном для людей вопросе», — заявил первый замглавы фракции Андрей Исаев.

Переход на «летнее» и «зимнее» время применялся в СССР с 1981 года и был отменен в России в 2011 году. Всё это время считалось, что скачок во времени позволяет более эффективно использовать светлое время суток, формируя, помимо прочего, и экономический эффект.