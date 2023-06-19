Одесса, Украина, 19 июня, 2023, 03:40 — ИА Регнум. Серия мощных взрывов прогремела в Одессе после объявления воздушной тревоги. Об этом 19 июня сообщает украинский телеканал ТСН.

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв

Отмечается, что в Одессе и в Одесской области прогремело не менее трёх мощных взрывов. Перед этим, согласно данным онлайн-ресурса по предупреждению населения украинского министерства цифровой трансформации, в нескольких регионах Украины, включая Одесскую область, была объявлена воздушная тревога.

Информация о возможных пострадавших и разрушениях инфраструктуры не сообщается.

Ранее ИА Регнум сообщало, что украинское издание «Страна. ua» сообщило о взрывах в подконтрольной Киеву части Запорожской области.

Накануне взрывы прогремели в Киеве, а также в Кривом Роге после объявления воздушной тревоги.