Запорожская область, 18 июня, 2023, 20:09 — ИА Регнум. Взрывы прогремели в подконтрольной Киеву части Запорожской области, сообщило 18 июня украинское издание «Страна. ua».

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв

«Сообщают о взрывах… В регионе объявлена воздушная тревога», — говорится в сообщении.

Удары по украинской инфраструктуре ВС России начали наносить 10 октября после теракта на Крымском мосту. Воздушная тревога на Украине объявляется каждый день, иногда на всей территории страны.

Представитель оперативных служб сообщил 18 июня, что украинские войска атаковали ракетами город Молочанск в Пологовском районе Запорожской области. Удар пришёлся на жилой дом, никто не пострадал.

В Минобороны России 18 июня заявили, что наиболее активные действия проходили на запорожском направлении. По данным ведомства, потери украинской армии на этом направлении за сутки составили свыше 200 военнослужащих, 33 танка, 30 боевых машин пехоты и 35 боевых бронированных машин.