Киев, 13 июня, 2023, 05:36 — ИА Регнум. Серия взрывов прогремела в Киеве, Днепропетровске, Кривом Роге, Харькове и других городах Украины после объявления воздушной тревоги. Об этом 13 июня сообщает украинский телеканал ТСН.

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв

Первые взрывы раздались в Днепропетровске около 02:19 мск, затем, в 02:59 мск, прогремела ещё одна серия взрывов, в этот же момент услышали взрывы жители Харькова. Очевидцы рассказали ТСН о пожаре в Харькове. В 03:17 мск взрывы раздались в Кривом Роге, а в 03:43 мск грохот взрывов услышали жители Киева.

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак призвал жителей страны не игнорировать сигнал воздушной тревоги и проследовать в укрытия. Информация о последствиях взрывов уточняется.

Ранее ИА Регнум сообщало, что на всей территории Украины объявлена воздушная тревога.

Украинские СМИ уточнили, что в Харьковской и Днепропетровской областях Украины, а также в Киеве прогремела серия мощных взрывов.