Москва, 19 июня, 2023, 03:38 — ИА Регнум. Мировой суд в Москве наложил административный штраф на одну из крупнейших площадок «Яндекс», признав её виновной в повторном непредоставлении Федеральной службе безопасности России информации о пользователях.

Иван Шилов ИА REGNUM «Яндекс»

«Судом в отношении компании назначен административный штраф в размере двух миллионов рублей, который был обжалован и вступил в законную силу», — рассказали агентству ТАСС в суде.

Отмечается, что представитель компании «Яндекс» в суде признал вменяемые ей нарушения, попросив при этом суд не назначать максимальную сумму штрафа, которая, согласно Кодексу Российской Федерации об административных правонарушениях, предусматривает наказание в виде административного штрафа в размере от 2 до 6 миллионов рублей.

Как передавало ИА Регнум, в конце весны глава ВТБ Андрей Костин сообщил, что банк как участник консорциума инвесторов заинтересован в покупке доли «Яндекса». По его словам, сделка может состояться до конца текущего года.