Москва, 23 мая, 2023, 10:11 — ИА Регнум. ВТБ заинтересован покупкой доли в «Яндексе» как участник «большого» консорциума инвесторов, заявил глава банка Андрей Костин.

Дарья Драй ИА REGNUM Президент-председатель банка ВТБ Андрей Костин

«По поводу «Яндекса». Мы участники большого консорциума, да», — сказал он РИА Новости, отвечая на вопрос, заинтересован ли банк в покупке доли «Яндекса».

Костин также допустил, что сделка может состояться до конца текущего года.

Как сообщало ИА Регнум, в ноябре «Яндекс» объявил о планах разделить свои активы, часть из которых продолжит работать в России. Речь идёт об автономных автомобилях, облачных технологиях и ряде других направлений. Остальные части бизнеса планировалось подчинить компании в Нидерландах.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что российские миллиардеры Владимир Потанин и Вагит Алекперов решили приобрести контрольный пакет акций компании «Яндекс» и направили ей соответствующее предложение.