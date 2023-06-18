Лондон, 19 июня, 2023, 01:03 — ИА Регнум. Белорусские боевики проходят подготовку в Польше с целью участия в будущем вооруженном восстании в Белоруссии для свержения президента республики Александра Лукашенко, пишет британская газета The Sunday Times.

Иван Шилов ИА REGNUM

По данным журналистов, в польском городе Познань находятся центры тренировки, в которых проводится специальное обучение для несколько сотен таких боевиков. Подготовкой якобы занимаются группы бывших сотрудников белорусских спецслужб, которые покинули Белоруссию после выборов президента республики в 2020 году.

В газете напомнили, что экс-сотрудники правоохранительных органов страны ранее создали организацию BYPOL, которая взяла на себя ответственность за диверсию против самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50 ВКС РФ на белорусском аэродроме Мачулищи в феврале.

Как сообщало ИА Регнум, 26 февраля стало известно, что на аэродроме Мачулищи вблизи Минска совершили атаку с использованием дронов. Целью беспилотников стал самолёт дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛО) А-50 ВКС России, который базировался на этом объекте.

Минобороны Белоруссии позднее сообщило, что воздушное судно не пострадало. Ведомство обнародовало видеозапись с кадрами, на которых видно исправно работающий А-50.

31 марта Александр Лукашенко заявил, что Запад готовит вторжение на территорию Белоруссии. Он отметил, что «беглых белорусов», которых «не жалко», превращают в боевиков для будущего нападения.

24 мая бывший заместитель польского министра обороны Вальдемар Скшипчак рассказал, что Варшава ожидает вооруженного переворота в Белоруссии и готовится поддержать военными способами противников действующей белорусской власти.