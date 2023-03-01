Минск, 1 марта, 2023, 23:18 — ИА Регнум. В Белоруссии опровергли информацию о повреждении «партизанскими» дронами на военном аэродроме в Мачулищах неподалеку от Минска российского самолёта А-50. Телеканал «Беларусь-1» опубликовал кадры минобороны страны с исправно работающим воздушным судном.

Mil.ru А-50 ВКС РФ

Сообщается, что информация о повреждении дорогого российского самолёта дальнего радиолокационного обнаружения и управления оказалась фейком.

На видео показали движение самолёта в исправном состоянии.

Как сообщало ИА REGNUM, силовые ведомства Белоруссии должны реагировать «на любую мельчайшую агрессивность», передало официальное информагентство БелТА слова белорусского президента Александра Лукашенко на совещании Совета безопасности.