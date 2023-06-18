Херсон, 18 июня, 2023, 23:04 — ИА Регнум. До 35 человек возросло число погибших из-за последствий разрушения Каховской ГЭС в Херсонской области. Об этом 18 июня сообщил председатель правительства региона Андрей Алексеенко в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Каховская ГЭС

Как уточнил Алексеенко, число погибших возросло до 35 человек.

Также Алексеенко отметил, что специалисты весь день, несмотря на удары со стороны украинских войск, проводили подворовые обходы в населённых пунктах в зоне ЧС. Осуществлялся комплекс мероприятий по ликвидации последствий наводнения.

Медики вакцинировали уже более 2380 человек. Ветеринарная служба совместно с коммунальными службами собрали и утилизировали около тысячи тел павших животных, места их гибели обеззараживаются. Домашних и сельхозживотных вакцинируют, чтобы избежать вспышек инфекций.

Председатель правительства региона также указал, что энергетики подключили все трансформаторные подстанции в Новокаховском округе, кроме одной в Корсунке. В Алешковском сегодня восстановили четыре трансформаторные подстанции, в Голопристанском — три. Дома и объекты подключаются по мере их просушки.

Кроме того, Минобороны совместно с МЧС проводит дезинфекцию кладбищ, улиц и объектов.

Ранее ИА Регнум сообщало, что число погибших при подтоплениях в результате разрушения ВСУ Каховской ГЭС составило 29 человек.

Как указал глава правительства Херсонской области, семьям, потерявшим родных, окажут всю необходимую помощь. Решением врио губернатора региона Владимира Сальдо семье каждого погибшего будет выплачен один миллион рублей.