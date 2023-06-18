Вашингтон, 18 июня, 2023, 22:32 — ИА Регнум. Госсекретаря США Энтони Блинкена призвали посетить Тайвань после визита в Китай несколько членов палаты представителей конгресса США. Об этом 18 июня сообщает Центральное информационное агентство Тайваня.

Иван Шилов ИА REGNUM Энтони Блинкен

Республиканцы Том Тиффани, Скотт Перри, Нэнси Мейс, Байрон Дональдс, Дэн Креншоу, Энди Оглс и Ирл Картер отметили, что госсекретарю необходимо рассмотреть возможность визита на Тайвань.

По мнению конгрессменов, визит Блинкена станет ясным сигналом, что США не требуется разрешение Коммунистической партии Китая, чтобы встречаться с союзниками на Тайвнане, или где-либо ещё.

Ранее ИА Регнум сообщало, что как указал глава МИД Китая Цинь Ган на встрече с госсекретарём США Энтони Блинкеном, прибывшим в Китай, отношения Пекина и Вашингтона в последнее время достигли самого низкого уровня за всю историю.