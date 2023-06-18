В США конгрессмены призвали Блинкена посетить Тайвань после визита в Китай
В США конгрессмены призвали Блинкена рассмотреть возможность визита на Тайвань
Вашингтон, 18 июня, 2023, 22:32 — ИА Регнум. Госсекретаря США Энтони Блинкена призвали посетить Тайвань после визита в Китай несколько членов палаты представителей конгресса США. Об этом 18 июня сообщает Центральное информационное агентство Тайваня.
Республиканцы Том Тиффани, Скотт Перри, Нэнси Мейс, Байрон Дональдс, Дэн Креншоу, Энди Оглс и Ирл Картер отметили, что госсекретарю необходимо рассмотреть возможность визита на Тайвань.
По мнению конгрессменов, визит Блинкена станет ясным сигналом, что США не требуется разрешение Коммунистической партии Китая, чтобы встречаться с союзниками на Тайвнане, или где-либо ещё.
Ранее ИА Регнум сообщало, что как указал глава МИД Китая Цинь Ган на встрече с госсекретарём США Энтони Блинкеном, прибывшим в Китай, отношения Пекина и Вашингтона в последнее время достигли самого низкого уровня за всю историю.