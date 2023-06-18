Москва, 18 июня, 2023, 14:03 — ИА Регнум. За сутки Вооружённые силы Украины (ВСУ) продолжили попытки наступления на запорожском, южнодонецком и донецком направлениях. Об этом в ходе брифинга 18 июня сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

The Presidential Office of Ukrai/Global Look Press ВСУ

«Наиболее активные действия проходили на Запорожском направлении», — уточнил Конашенков.

Также он сообщил, что наиболее активно наступают на запорожском направлении, силами до трёх батальонных групп, усиленных танками и боевыми бронированными машинами. Потери ВСУ на этом направлении составили свыше 200 украинских военнослужащих, 33 танка, 30 боевых машин пехоты и 35 боевых бронированных машин.

Конашенков добавил, что на донецком направлении отражены восемь атак ВСУ.

Военкоры Русской весны сообщали 18 июня, что украинские войска предприняли новые попытки атак на запорожском направлении. По сообщению военкоров, ВСУ пустили дым для маскировки передвижения войск и под прикрытием артиллерии пошли вперед. Украинские военные возобновили атаки под Работино. При этом отмечается, что они экономят военную технику после больших потерь и теперь кидают в атаки только пехоту. Также отмечалось, что российские войска успешно отражают новые попытки контрнаступления ВСУ.

Конашенков 17 июня заявил, что суточные потери ВСУ на запорожском направлении составили более 235 военных. Российские военные на этом направлении отразили три атаки противника в районах Жеребянки, Малой Токмачки и Мирного.