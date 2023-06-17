Молочанск, Запорожская область, 18 июня, 2023, 01:27 — ИА Регнум. Украинские войска атаковали ракетами город Молочанск в Пологовском районе Запорожской области, сообщил журналистам представитель оперативных служб.

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв

По его словам, в результате удара оказался разрушен жилой дом. Отмечается, что при атаке никто не пострадал.

Как сообщало ИА Регнум, 13 июня председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов написал о том, что в городе Пологи в Запорожской области российские средства противовоздушной обороны (ПВО) отразили удар со стороны ВСУ. Все ракеты противника удалось сбить.

17 июня мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что украинские войска Никитовского района Горловки, в результате чего ранения получил грудной младенец.