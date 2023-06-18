Курск, 18 июня, 2023, 19:06 — ИА Регнум. Украинская армия 18 июня обстреляла три населённых пункта Глушковского района Курской области, что привело к пожару на заводе по производству сахара в посёлке Тёткино. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«В Тёткино и Попово-Лежачах насчитали 10 прилётов. В результате есть повреждения на сахарном заводе. Жилые дома не пострадали», — написал он.

Старовойт приложил фотографии тушения пожара и разбитые взрывом окна на сахарном заводе. По предварительным данным, горел склад.

Губернатор также сообщил, что третьим населённым пунктов, который обстреляли ВСУ, стал посёлок Глушково, где насчитали 10 прилётов. Часть населённого пункта осталась без электричества из-за повреждения ЛЭП.

Инцидент обошёлся без жертв. Ремонтные бригады приступят к восстановительным работам после того, как это будет безопасно.

ВСУ в ходе обстрелов приграничных российских территорий в том числе периодически наносят удары по гражданским объектам Курской области. 16 июня 2023 года Старовойт сообщил, что из-за украинского беспилотника начался пожар на территории предприятия «Бел-Поль», производящего текстиль.