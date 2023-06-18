Вашингтон, 18 июня, 2023, 11:58 — ИА Регнум. В результате стрельбы на фестивале электронной музыки Beyond Wonderland в штате Вашингтон два человека погибли и ещё трое были ранены. Об этом 18 июня сообщил телеканал Fox News.

Иван Шилов ИА REGNUM Полиция США

По информации источника, стрельба произошла в кемпинге на территории, где проходит названный фестиваль. Полиция уже задержала подозреваемого.

Как отметила пресс-служба фестиваля в Twitter, в настоящее время угрозы для его посетителей нет.

Как сообщало ИА Регнум, во Франции пенсионер застрелил 11-летнюю жительницу Британии после ссоры с её родителями. Мужчина внезапно начал стрельбу по участку своих соседей. В результате этого одна девочка погибла, её отце получил тяжёлое ранение, мать — лёгкое ранение и ещё одна их дочь смогла избежать попадания. По одной из версий, нападавший мог открыть стрельбу, находясь под воздействием наркотиков.