Париж, 12 июня, 2023, 15:20 — ИА Регнум. Во Франции пенсионер застрелил 11-летнюю британку после ссоры с её родителями. Как уточнило 12 июня издание Le Télégramme, трагедия произошла в деревне Сен-Эрбо.

Matti Blume Французская жандармерия

Девочка и её 8-летняя сестра катались на качелях возле своего дома, а их родители готовили барбекю. Внезапно сосед-пенсионер выстрелил в их сторону через ограду. В результате девочка была убита, а отец семейства получил тяжёлое ранение и госпитализирован в критическом состоянии. Сестре убитой девочки удалось избежать попадания, их мать получила неопасные раны.

По информации издания, семья проживала в деревне не менее пяти лет. Их 71-летний сосед родом из Нидерландов — немногим дольше. После выстрела он закрылся в доме вместе с женой, но вскоре они вместе сдались прибывшим на место происшествия жандармам. По одной из версий, мужчина в момент стрельбы был под воздействием наркотиков.

Глава Совета департамента Финистер Маэль де Калан отреагировал на случившееся и заявил, что подобная трагедия служит напоминанием о том, что с насилием в обществе нужно бороться сообща.

«Выражаю свои соболезнования родным и близким девочки, а также преподавателям и студентам колледжа Юэльгоа (Huelgoat, где девочка училась. — Прим. ред.)», — сказал он.

Ранее ИА Регнум сообщило, что депутата из Югры Александра Колодича нашли убитым в Новой Москве. Его обнаружили в подвале частного дома с признаками насильственной смерти. Также нашли и госпитализировали жену политика с множественными ножевыми ранениями.

По информации Telegram-канала «112», полиция задержала помогавшего Колодичу и его жене рабочего. Его подозревают в нападении на них, меру пресечения ему изберут в ближайшее время.