Москва, 18 июня, 2023, 06:51 — ИА Регнум. Особо отличившимся на артёмовском направлении российским военнослужащим вручил государственные награды командующий войсками Южного военного округа (ЮВО) генерал-полковник Сергей Кузовлев. Об этом 18 июня сообщает пресс-служба ЮВО.

Александр Погожев ИА REGNUM СВО

«Командующий войсками Южного военного округа генерал-полковник Сергей Кузовлев вручил государственные награды военнослужащим, особо отличившимся при выполнении задач на артемовском направлении специальной военной операции. Военнослужащим были вручены ордена Мужества, Георгиевские Кресты, медали «За отвагу», а также медали «За храбрость», — сказано в сообщении.

Генерал-полковник Кузовлев лично поблагодарил подчиненных за мужество, стойкость и высокий профессионализм, проявленные в ходе боевых действий.

Уточняется, что в соответствии с указаниями верховного главнокомандующего ВС РФ государственные награды отличившимся участникам СВО вручаются непосредственно на передовой.

Ранее ИА Регнум сообщало, что министр обороны России Сергей Шойгу вручил высшие государственные награды страны — медали «Золотая Звезда» — российским военнослужащим, которые проявили героизм и мужество при выполнении задач спецоперации.

Президент России Владимир Путин заявил, что неудачи контрнаступления ВСУ связаны с мужеством военнослужащих Вооруженных сил России, качеством российских вооружений и организацией командования. Российский лидер подчеркнул, что ни на одном из участков боевых действий украинские войска не достигли своих целей и задач.