Сочи, Краснодарский край, 9 июня, 2023, 18:10 — ИА Регнум. Неудачи контрнаступления ВСУ связаны с мужеством военнослужащих Вооруженных сил (ВС) России, качеством российских вооружений и организацией командования, заявил 9 июня президент РФ Владимир Путин.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Ни на одном из участков боевых действий украинские войска не достигли своих целей и задач», — сказал он, отметив, что 7 и 8 июня велись интенсивные бои.

Президент отдельно отметил мужество и героизм российских солдат, правильную организацию и управление войсками.

«Что касается захлебнулось [контрнаступление] или нет, можно констатировать, что все предпринятые до сих пор попытки контрнаступления провалились. Но наступательный потенциал войск киевского режима еще сохраняется», — сказал президент.

Также он сообщил, что в рядах войск киевского режима наблюдаются значительные потери, они существенно превышают традиционное соотношение три к одному.

Как передавало ИА Регнум, 6 июня глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что украинский режим предпринял давно обещанное наступление на разных участках фронта в течение трёх последних суток. Он подчеркнул, что ВСУ сосредоточили на разных участках фронта большое количество живой силы и техники. Российские войска сорвали все атаки военных Украины.