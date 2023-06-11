Москва, 11 июня, 2023, 10:55 — ИА Регнум. Министр обороны России Сергей Шойгу вручил высшие государственные награды страны — медали «Золотая Звезда» — российским военнослужащим, которые проявили героизм и мужество при выполнении задач спецоперации. Об этом 11 июня сообщили журналистам в Минобороны России.

Кадр из видео Вручение наград участникам СВО

Награждение происходило в Национальном центре управления обороной России.

«Страна по достоинству оценила ваши заслуги. Уверен, что вы и дальше будете верой и правдой служить нашей стране, нашему Отечеству и народу», — приводит ведомство слова Шойгу.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3812403" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Уточняется, что медали «Золотая Звезда» был удостоен командир роты старший лейтенант Нурсултан Муссагалеев. Он вместе с подчинёнными, продвигаясь по местности, обнаружил большое количество живой силы и техники ВСУ. Вступив в неравный бой с противником, на протяжении двух часов рота Муссагалеева ликвидировала 19 единиц техники ВСУ, в результате националисты были вынуждены отступить.

Звезды Героя России также удостоен командир танка старший сержант Николай Матреницкий. Его экипаж сдержал наступление превосходящих сил ВСУ на одном из направлений. В результате враг потерял два танка и две боевые машины пехоты, он был отброшен на исходные позиции.

Как передавало ИА Регнум, 8 июня военнослужащим объединений Восточного военного округа и соединений береговых войск Тихоокеанского флота, которые отличились в боях на южнодонецком направлении, вручили государственные награды. Военные получили заслуженные ордена Мужества, медали «За отвагу» и знаки отличия ордена Святого Георгия — Георгиевские кресты.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что неудачи контрнаступления ВСУ связаны с мужеством военнослужащих Вооруженных сил России, качеством российских вооружений и организацией командования. Он также отметил, что ни на одном из участков боевых действий украинские войска не достигли своих целей и задач.