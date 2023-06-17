Донецк, 18 июня, 2023, 02:26 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины за прошедшие сутки, 17 июня, 33 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив суммарно 199 единиц различных боеприпасов. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с преступлениями Украины (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM Обстрел Донецка

«За истекшие сутки представительство сообщало о 33 фактах ведения огня со стороны ВФУ… Выпустив 199 единиц различных боеприпасов», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства ДНР в СЦКК.

Уточняется, что под обстрелом оказались районы Донецка (Киевский, Кировский, Куйбышевский и Петровский районы), Горловки (Никитовский район), Макеевки (Червоногвардейский, Кировский районы), Ясиноватой, Пантелеймоновки и Александровки.

За прошедшие сутки в результате украинской агрессии погиб мирный житель Ясиноватой. Повреждения получили 11 жилых домостроений и два объекта гражданской инфраструктуры.

Как передавало ИА Регнум, ранее мэр Горловки Иван Приходько в своём Telegram-канале сообщил, что в результате обстрела Никитовского района города со стороны ВСУ пострадал одномесячный ребёнок. В течение прошедшего дня украинские войска также обстреляли школу №42.