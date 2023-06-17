Горловка, Украина, 17 июня, 2023, 21:59 — ИА Регнум. Обстрел Горловки украинскими военными 17 июня привёл к ранению грудного младенца. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале.

Жилой дом в Горловке после обстрела артиллерией ВСУ

«В результате обстрела Никитовского района Горловки со стороны украинских террористов ранен одномесячный ребёнок», — написал он.

Он в течение дня ВСУ неоднократно сообщал об обстрелах со стороны ВСУ. Украинские военные стреляли по жилым домам и другим гражданским объектам. От снарядов пострадала школа №42.

Как сообщало ИА Регнум, 8 июня в Горловке пять человек погибли от вражеских обстрелов. 17 жителей получили ранения.

Всего с 24 февраля 2022 года ВСУ нанесли по Горловке 10 898 ракетных и артиллерийских ударов. В них погибли 116 человек, 420 получили ранения. Повреждения получили 2240 частных дома, 881 многоквартирный дом. Также от выстрелов были повреждения у инфраструктуры, социальных, промышленных и общественных зданий.