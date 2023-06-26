Москва, 26 июня, 2023, 09:00 — ИА Регнум. Беспилотные тягачи КамАЗ, управляемые искусственным интеллектом, начали курсировать по трассе М-11 «Нева». Беспрецедентный проект, реализуемый благодаря правительственной стратегической инициативе «Беспилотные логистические коридоры», дал старт построению модели беспилотного грузового движения в России.

Ассоциация «Цифровой транспорт и логистика» Беспилотные тягачи КамАЗ отправились в Москву

«Создать беспилотный автомобиль, насыщенный искусственным интеллектом, в условиях санкций — это действительно колоссальная работа <…> мы шли к нему два года», — подчеркнул первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов.

Первый коммерческий груз из Санкт-Петербурга в Москву доставили 14 июня. Машины доехали без каких-либо происшествий.

Ассоциация «Цифровой транспорт и логистика» Участники открытия движения грузовиков-беспилотников

В 2023 году беспилотники должны перевезти более 50 тысяч тонн коммерческих грузов. За следующий год планируется перевезти с помощью беспилотного транспорта в четыре раза больше — 200 тысяч тонн.

«Стартуем с трёх грузовых автомобилей, в начале июля добавится еще три автомобиля, а со следующего года — еще 12», — рассказал о постепенном расширении проекта министр транспорта Виталий Савельев.

Грузовой беспилотник создан на базе магистрального тягача КамАЗ-54 901 и оснащён системами связи, навигации, технического зрения, обработки входящей информации. Машины передвигаются между логистическими терминалами Москвы и Санкт-Петербурга с использованием хабов. На первом этапе в салоне беспилотных грузовиков будут ездить инженеры — они не управляют автомобилем, в их обязанность входит контроль за состоянием машины и установленными в ней системами, такими как автопилот, сенсоры, видеокамеры, электронные блоки управления. «Также инженеры осуществляют сбор информации, которая потребуется потом для улучшения алгоритмов и исправления ошибок, если такие возникнут в ходе испытаний», — пояснил кандидат технических наук, исполнительный директор по информационным и интеллектуальным системам ФГУП «НАМИ» Денис Ендачев.

Ассоциация «Цифровой транспорт и логистика» Грузовой беспилотник создан на базе магистрального тягача КамАЗ-54 901

По словам Ендачева, вся информация о движении беспилотных грузовиков стекается в ситуационный центр. Оператору доступны видеокадры автомобилей и данные о состоянии их систем. Поэтому в случае нештатной ситуации оператор может даже остановить грузовик и направить на безопасную стоянку. Камеры и радары, установленные на грузовиках, умеют распознавать и людей, и других участников движения, и животных. «Если вдруг кто-то выбежит на дорогу, будет вычислена траектория, в соответствии с которой машина либо затормозит, либо перестроится в соседнюю полосу. Если ситуация будет критической, есть возможность принятия экстренного торможения», — рассказывает учёный.

Участником экспериментального проекта стал производитель беспилотников — ПАО «КАМАЗ». «Состоявшийся запуск беспилотных магистральных тягачей КАМАЗ даёт возможность протестировать наши разработки в области беспилотного грузового транспорта на дорогах общего пользования, а также позволит на практике, в условиях реального движения апробировать коммерческое использование технологии беспилотных грузовиков», — прокомментировал гендиректор «КАМАЗ» Сергей Когогин.

Взаимодействие беспилотника с дорожной инфраструктурой осуществляется через программно-аппаратный комплекс АСУДД М-11 «Нева», он насчитывает почти 2 тысячи единиц оборудования.

После того как будет апробирована вся цепочка процессов беспилотной перевозки с участием цифровой дорожной инфраструктуры, беспилотники можно будет отправить и на другие трассы. «После завершения строительства обхода Твери в следующем году будет обеспечено сквозное движение по всей трассе. С учетом завершения строительства трассы М-12 такие грузовики смогут проехать от Казани до Санкт-Петербурга через Центральную кольцевую автомобильную дорогу уже в 2024 году», — описал перспективы масштабирования проекта председатель правления Государственной компании «Автодор» Вячеслав Петушенко.

Ассоциация «Цифровой транспорт и логистика» Первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов

«За короткий срок нам удалось многого достигнуть, но сделать предстоит еще немало. В приоритете — экономика беспилотной перевозки, снижение ее стоимости. Для этого нужно не только расширять число участников проекта, тестируя различные гипотезы, но и локализовать производство критически важного для беспилотников оборудования на территории России. Я уверена, что новые компании, объявившие о присоединении к нашей инициативе, а также поддержка всех заинтересованных сторон и профильных ведомств помогут выполнить поставленную цель — перевезти в следующем году 220 тысяч тонн грузов в беспилотном режиме», — прокомментировала директор Ассоциации «Цифровой транспорт и логистика» Полина Давыдова.

«Беспилотные логистические коридоры» — одна из 42 стратегических инициатив правительства России. Они разработаны по поручению президента России Владимира Путина и направлены на социально-экономическое развитие страны.

Технологические, организационные и бизнес-решения, которые будут отработаны в рамках экспериментально-правового режима на М-11, лягут в основу и будущих транспортно-логистических коридоров. К 2030 году беспилотные перевозки планируется организовать на 19,5 тыс. км федеральных дорог.