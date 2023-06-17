Каракас, 17 июня, 2023, 07:28 — ИА Регнум. Пояс почётного чемпиона мира по боксу Международной ассоциации бокса (IBA) получил президент Венесуэлы Николас Мадуро. Об этом 16 июня сообщила пресс-служба главы государства.

Иван Шилов ИА REGNUM Николас Мадуро

Чемпионский пояс вручила лидеру Венесуэлы за заслуги в развитии спорта делегация во главе с президентом IBA россиянином Умаром Кремлевым.

«За поддержку в развитии спорта и спортсменов вы заслуживаете нашего самого глубокого уважения. В качестве признания ваших заслуг вручаем вам наш пояс чемпиона мира», — указано в сопроводительной грамоте, переданной Мадуро.

На встрече с Мадуро присутствовали Кремлев, министр молодежи и спорта Венесуэлы Мервин Мальдонадо, президент Национального института спорта Ниноска Клосиер и венесуэльский чемпион по боксу в полутяжелом весе Альберт Рамирес.

В сообщении пресс-службы венесуэльского лидера указано, что правительство Венесуэлы и международные институты продолжат поддержку профессионального и любительского бокса.

Ранее ИА Регнум сообщало, что исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал отозвать признание Международной боксёрской ассоциации (IBA). Внеочередная сессия МОК для решения этого вопроса будет созвана 22 июня.

В марте 2023 года IBA провела женский чемпионат мира по боксу, на который сборная России была допущена с российским флагом и гимном. Ряд стран, в том числе США, отказались от участия в турнире.