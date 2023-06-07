Лозанна, Швейцария, 7 июня, 2023, 18:39 — ИА Регнум. Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал отозвать признание Международной боксёрской ассоциации (IBA), сообщила 7 июня пресс-служба МОК.

(сс) Nizar Kerkeni Международный олимпийский комитет. Швейцария

Как сказано в сообщении, внеочередная сессия МОК для решения этого вопроса будет созвана 22 июня.

Также отмечается, что МОК выступает за сохранение бокса в программе Олимпийских игр 2024 года.

Как сообщало ИА Регнум, в марте 2023 года IBA провела женский чемпионат мира по боксу, на который сборная России была допущена с российским флагом и гимном. Ряд стран, в том числе США, отказались от участия в турнире. Всего на ЧМ выступали более 320 спортсменов из 65 стран.

Сообщалось, что США и Британия могут выйти из IBA и создать новую организацию под названием World Boxing.