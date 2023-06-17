Донецк, 17 июня, 2023, 06:51 — ИА Регнум. Российские военнослужащие инженерно-сапёрного подразделения уничтожили опорный пункт Вооружённых сил Украины при помощи БТР-камикадзе. Об этом в субботу, 17 июня, сообщило Министерство обороны России.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

Как рассказал командир инженерного подразделения Центрального военного округа, затрофеенный бронетранспортёр был начинён взрывчатыми веществами. Подрыв БТР осуществлялся дистанционно.

«Примерно в 300 метрах от противника механик-водитель поставил машину на ручной газ, направил её в его сторону и выпрыгнул… Подрыв был очень мощный», — рассказал командир подразделения.

Как передавало ИА Регнум, 12 июня Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» опубликовал видеозапись уничтожения бронеавтомобиля при отражении попытки наступления Вооружённых сил Украины на Времевском выступе в зоне специальной военной операции ударом дрона-камикадзе «Ланцет». В результате удара американский БТР Oshkosh M-ATV был выведен из строя.