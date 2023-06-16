Москва, 16 июня, 2023, 19:09 — ИА Регнум. Посла Австралии в Москве Грейма Михана в пятницу, 16 июня, вызвали в Министерство иностранных дел, где заявили протест после решения Канберры расторгнуть соглашение об аренде участка для посольства России.

Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Ведомство заявило дипломату протест в связи с данным инцидентом. В МИД заявили, что российская сторона намеревается задействовать все имеющиеся механизмы защиты собственных интересов на территории Австралии, в том числе возможные ответные меры.

«16 июня заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко вызвал посла Австралии в РФ Грейма Михана и заявил решительный протест в связи с решением правительства Австралии о расторжении договора аренды на земельный участок, где сооружается новый комплекс российского посольства в Канберре», — сообщили в МИД.

Ранее генерал-губернатор Австралии Дэвид Херли подписал закон о прекращении заключённого в 2008 году арендного договора на участок земли для строительства нового здания посольства России. О намерении властей страны аннулировать договор аренды перед этим сообщил премьер-министр страны Энтони Альбанезе.

Строительство здания посольства должно было начаться 15 июня. Проект документа о прекращении аренды одобрили обе палаты австралийского парламента и направили губернатору на подпись. Альбанезе заявил, что главной причиной расторжения якобы стали предупреждения о том, что аренда будто бы представляет угрозу национальной безопасности.