Санкт-Петербург, 16 июня, 2023, 16:19 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин призвал к повышению порогов крупных и особо крупных нарушений авторских прав как минимум в два раза. Об этом он заявил 16 июня на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Иван Шилов ИА REGNUM Фемида

Глава государства коснулся вопроса в контексте повышения порога ущерба по уголовным делам о крупных и особо крупных хищениях.

«У нас больше десяти лет не менялись пороги крупного и особо крупного имущественного ущерба, который связан с хищениями. Считаю правильным повысить эти пороги как минимум в два раза», — заявил президент.

Путин отдельно обратил внимание на авторские и смежные права из-за того, что зарубежные компании отказываются поставлять в Россию программное обеспечение и оказывать иные услуги. Также он предложил повысить порог для экономических преступлений, санкции по которым не предполагают лишение свободы, таких как уклонение от раскрытия информации по законодательству о ценных бумагах.

Преступления, нарушающие авторские и смежные права, в соответствии с законодательством России, признаются совершёнными в крупном размере в случае, если стоимость произведений или фонограмм или прав на их использование превышает 100 тыс. рублей, в особо крупном размере — миллион рублей.

Ранее, в 2021 году, Путин подписал указ о создании «Российского центра» для защиты интеллектуальных прав. Его создание предполагало совершенствование регулирования оборота прав на результаты творческой деятельности. Учредителем центра стало Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.

ПМЭФ-2023 открылся 14 июня. Организаторы ожидали делегации из 130 государств, а сумма подписанных контрактов по расчётам может превысить 6 трлн рублей.

Форум проходит на площадке КВЦ «Экспофорум» с 14 по 17 июня, и на нём состоятся более 140 мероприятий с более чем 1 тыс. участников, модераторов и спикеров. Путин уже провёл несколько встреч на полях ПМЭФ, в том числе с президентами ОАЭ и Алжира.