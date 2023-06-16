Москва, 16 июня, 2023, 15:09 — ИА Регнум. Сбербанк полностью закрыл сделку по продаже всех акций дочерней компании в Австрии и полностью ушёл с европейского банковского рынка. Это объявление 16 июня опубликовали на сайте кредитной организации.

Светлана Шевченко/РИА Новости Сбербанк

«Продажа нашей европейский дочки Sberbank Europe AG иностранному инвестору обусловлена текущей ситуацией в мире», — прокомментировал ситуацию первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин.

Он подчеркнул, что компания удовлетворена условиями сделки. Теперь Сбербанк сосредоточится на деятельности в России, а также будет работать в дружественных странах.

Как сообщало ИА Регнум, западные страны начали вводить санкции против Сбербанка весной 2022 года и постепенно наращивали их. Сначала его лишили возможности делать переводы в долларах США и другой валюте.

США внесли Сбербанк в список блокирующих санкций. В мае 2022 года Евросоюз отключил его от международной платежной системы SWIFT. Российской компании пришлось продавать дочерние предприятия за рубежом.

Сбербанк 6 мая открыл первое региональное отделение в Крыму. Для этого выбрали Ялту как популярный у россиян курорт. 15 мая банк открыл первое отделение в Севастополе. В общей сложности в России у Сбербанка 106 млн клиентов.