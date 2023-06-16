Москва, 16 июня, 2023, 05:48 — ИА Регнум. Пожар в четырёхэтажном кирпичном доме произошёл на северо-западе Москвы. Об этом 16 июня сообщает РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по городу.

Иван Шилов ИА REGNUM МЧС

Уточняется, что возгорание произошло рано утром в кирпичном доме на улице Новопосёлковой. Площадь горения составила 350 кв. метров.

Отмечается, что дом расселён, жильцов в нём не было, пострадавших в результате пожара нет. Ликвидация пожара была объявлена около 05:00 мск. Причины и обстоятельства возникновения возгорания устанавливаются.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Курской области произошёл пожар на складе для хранения пуха, площадь горения составила около двух тысяч метров. К ликвидации пожара привлечены более 40 человек и 10 единиц техники. Нанесённый материальный ущерб и причина пожара устанавливаются.