Курск, 16 июня, 2023, 04:52 — ИА Регнум. Склад для хранения пуха загорелся в Курской области. Об этом 16 июня сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

[Иван Шилов ИА REGNUM] Пожар

Информация о возгорании поступила в региональное ведомство 02:29 мск, загорелся склад для хранения пуха в Курском районе. Подразделения пожарной охраны были направлены к месту происшествия по повышенному рангу. На месте было установлено, что площадь горения составляет около двух тысяч метров.

Отмечается, что горят два здания — административное и производственное, пострадавших в результате пожара нет. К ликвидации пожара привлечены более 40 человек и 10 единиц техники.

В 03:36 мск объявлена локализация пожара на площади две тысячи квадратных метров. Нанесённый материальный ущерб и причина пожара устанавливаются.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Санкт-Петербурге загорелись 32 гаража, площадь пожара составила более 500 кв. метров, ему был присвоен второй ранг сложности. Спасателям на борьбу с огнём понадобилось около пяти часов.