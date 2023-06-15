Нижний Новгород, 15 июня, 2023, 21:44 — ИА Регнум. В Нижегородской области умер доставленный из лагеря в больницу подросток. Как сообщила 15 июня пресс-служба следственного управления Следственного комитета России по региону, по факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Константин Михальчевский/РИА Новости

«По факту смерти ребёнка, доставленного в инфекционную больницу города Нижнего Новгорода, возбуждено уголовное дело по признакам преступления «причинение смерти по неосторожности», — говорится в сообщении.

По данным следствия, 13-летний подросток почувствовал себя плохо во время отдыха в детском лагере в Арзамасском районе. У него поднялась температура, и его доставили в инфекционную больницу. Там он впоследствии умер.

Ранее ИА Регнум сообщало о массовом отравлении детей в школьных лагерях в Верхней Пышме. Их кормили в местной школе, и у всех впоследствии появились рвота, диарея и высокая температура. В связи с инцидентом региональный Роспотребнадзор порекомендовал приостановить работу тех лагерей, в которых зафиксировали заболевание.