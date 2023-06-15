Трентон, США, 15 июня, 2023, 20:36 — ИА Регнум. Правоохранители в США задержали гражданина РФ Руслана Астамирова в связи с предъявлением ему обвинения в кибератаках и в применении вирусов-вымогателей. Данное заявление 15 июня распространила прокуратура штата Нью-Джерси.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Министерство юстиции сегодня предъявило обвинения гражданину России за его участие в распространении многочисленных вирусов-вымогателей LockBit и совершении других кибератак на компьютерные системы пострадавших в США», — говорится в сообщении.

По версии следователей, Астамиров также причастен к киберпреступлениям в странах Азии, Европы и Африки. Его задержали в штате Аризона. Там же его планируют судить.

Как сообщало ИА Регнум, в мае Госдеп США объявил награду в размере $10 млн за информацию, которая поможет арестовать гражданина РФ Михаила Матвеева. Его также обвиняют в кибервымогательствах. Вашингтон ввёл в отношении Матвеева санкции. По данным американских следователей, он совершает преступления с 2020 года.