Нижний Новгород, 15 июня, 2023, 18:09 — ИА Регнум. Следователи возбудили уголовное дело после смерти ребёнка в лагере Арзамасского района Нижегородской области. Об этом 15 июня сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК России.

Иван Шилов ИА REGNUM

«В Нижегородской области следователями СК России по факту смерти ребенка возбуждено уголовное дело», — говорится в сообщении.

Уточняется, что, по информации следствателей, в июне 2023 года 13-летний подросток находящился в детском оздоровительном лагере Арзамасского района Нижегородской области и почувствовал недомогание в виде повышения температуры тела.

После этого его доставили в инфекционную больницу города Нижнего Новгорода, где подросток затем скончался. Также указывается, что сейчас следователями устанавливают все обстоятельства трагического инцидента.

Как сообщало ИА Регнум, ранее стало известно, что в Нижегородской области ребёнок умер от неизвестной болезни. Уточняется, что он заразился инфекцией в лагере «Золотой Колос», где мальчику стало плохо, у него поднялась температура и появилась рвота. Медики не успели спасти подростка.

До этого стало известно о массовом отравлении детей в школьных лагерях в Верхней Пышме. Все дети питались в столовой одной из школ и у всех обнаружились одинаковые симптомы: рвота, диарея и высокая температура.