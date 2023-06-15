Нижний Новгород, 15 июня, 2023, 16:35 — ИА Регнум. В Нижегородской области ребёнок умер от неизвестной болезни. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

Иван Шилов ИА REGNUM Скорая помощь

Предварительно, причиной смерти стала инфекция, которой 13-летний школьник заразился в лагере «Золотой Колос». Сообщается, что мальчику стало плохо, у него поднялась температура, появилась рвота. Спасти ребёнка врачи не успели.

Как сообщил канал, ещё одна вспышка, предварительно, стрептококковой инфекции произошла в лагере «Лазурный». Сотрудники Роспотребнадзора, Следственного комитета и прокуратуры разбираются в обстоятельствах случившегося.

Ранее ИА Регнум сообщало о массовом отравлении детей в школьных лагерях в Верхней Пышме. Всех их кормили в столовой местной школы, и у всех обнаружились одинаковые симптомы: рвота, диарея и высокая температура. В связи со случившимся региональный Роспотребнадзор порекомендовал приостановить работу тех лагерей, в которых зафиксировали заболевание.

Схожий случай произошёл в Братске, где возбудили дело после массового отравления шаурмой. Как сообщало ИА Регнум, 13 и 14 июня в больницы города обратились более 35 человек, съевших шаурму в одном из местных кафе. Многих из них, включая пятерых детей, госпитализировали с диагнозом «острая кишечная инфекция». Позднее число отравившихся возросло до 62 человек. Расследование уголовного дела продолжается.