Лондон, 15 июня, 2023, 15:14 — ИА Регнум. Биржевая цена на газ на европейских рынках с начала торгов 15 июня выросла на 25% и превысила $550 за 1 тыс. куб. м. Это следует из данных лондонской биржи ICE.

Дарья Антонова ИА REGNUM

К середине дня июльский фьючерс на хабе TTF в Нидерландах подорожал до $552 за 1 тыс. куб. м. Это происходит впервые за два последних месяца.

В течение весны 2023 года стоимость газа в Европе упала почти вдвое и составила порядка $280 за 1 тыс. куб. м. В мае президент России Владимир Путин заявил, что цены на энергоносители приближаются к экономически обоснованным показателям. Он также подчеркнул, что Россия не причастна к энергетическому кризису, который был в Европе прошлой зимой.

При этом 29 мая эксперт Финансового университета при правительстве и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с ИА Регнум сообщил, что вскоре возможен новый взлёт цен на энергоносители. Он отметил, что успокоение, начавшееся после окончания зимы, сменится тем, что страны начнут запасаться топливом к следующему холодному периоду.