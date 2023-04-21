Курская область, 21 апреля, 2023, 17:45 — ИА Регнум. Российские пограничники в Курской области сбили из автомата беспилотный летательный аппарат (БПЛА) украинской армии. Об этом 21 апреля сообщил Telegram-канал «SHOT».

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский БПЛА

По данным редакции канала, беспилотник самолётного типа сбили на окраине села Гуево в 500 метрах от российско-украинской границы.

Пострадавших и разрушений нет.

Ранее ИА REGNUM сообщало, 21 апреля в городе Клинцы Брянской области на территории жилого дома упал беспилотник Вооружённых сил Украины (ВСУ). По данным главы региона Александра Богомаза, никто в результате этой атаки ВСУ не пострадал. В доме зафиксированы повреждения, ударом выбило стёкла.