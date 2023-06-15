Москва, 15 июня, 2023, 11:25 — ИА Регнум. В розыск объявили бывшего московского муниципального депутата Анастасию Брюханову. Соответствующую информацию содержит база МВД.

karina gradusova Анастасия Брюханова

В МВД не уточняют, по какой статье УК РФ Брюханова объявлена в розыск.

11 апреля СКР возбудил против Брюхановой уголовное дело за публичное распространение ложной информации об использовании Вооруженных сил России.

Экспертно-криминалистический центр МВД установил, что в размещённом ею в интернете 23 декабря прошлого года ролике содержатся признаки дискредитации российской армии. В видеоматериале она комментировала события в Буче, ссылаясь на распространяемую украинской стороной ложную информацию.

12 апреля в СКР сообщили, что Брюханову могут объявить в розыск. Вопрос находился на тот момент на стадии рассмотрения.

Брюханова, бывший член партии «Яблока», называет себя сотрудницей фонда «Городские Проекты Ильи Варламова (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) и Максима Каца (организация, деятельность которой запрещена в РФ)».