Москва, 10 июня, 2023, 01:07 — ИА Регнум. Европейским странам следует непредвзято оценить ситуацию вокруг украинского конфликта, обратился к секретариату ОБСЕ и верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку заместитель постпреда РФ при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Александр Волгарев.

Иван Шилов ИА REGNUM ООН

В заявлении говорится, что Россия в очередной раз призываем ООН и ОБСЕ отказаться от политизации ситуации на Украине, честно и объективно взглянуть на происходящие там события, дать им беспристрастную оценку, хотя сделать это будет непросто.

Волгарев напомнил представителям организаций о необходимости избегать недостоверных данных и сомнительных фактов, воздерживаться от резких оценок в вопросах, касающихся ситуации на Украине.

Как сообщало ИА Регнум, в МИД России неоднократно обращали внимание на необъективность Запада к ситуации вокруг Украины. По мнению официального представителя российского внешнеполитического ведомства Марии Захаровой, западным режимам, которые за два часа сделали «вывод» о вине России в разрушении Каховской ГЭС, пора ответить на вопрос о том, кто взорвал «Северные потоки».

Прежние миссии ОБСЕ не отражали в своих отчётах действительные события на Украине, а иногда и вовсе умалчивались. Эксперты полагают, что 2024 год может стать годом краха ОБСЕ.

По словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, ОБСЕ изначально создавалась для ведения честного общеевропейского диалога, но западные страны пренебрежительным отношением и неуважением «разрушили остатки потенциала организации».