Петергоф, Санкт-Петербург, 14 июня, 2023, 23:25 — ИА Регнум. Девочки-школьницы погибли на территории петербургского музея-заповедника «Петергоф», они утонули в Круглом пруду. Об этом 14 июня сообщает телеканал 78.ru.

Дарья Драй ИА REGNUM Государственный музей-заповедник «Петергоф»

По предварительным данным, трагедия произошла около 17:00 мск. Две девочки отдыхали на Круглом пруду в Голицынском саду вместе со взрослыми родственниками, но никто не заметил, как школьницы пропали. Предполагается, что девочки решили искупаться прямо в одежде, при этом вокруг было довольно много очевидцев.

Одну из девочек прохожие вытащили из пруда до приезда спасателей и попытались реанимировать, но попытки не увенчались успехом. Вторую школьницу вытащили позднее, спасти её тоже не удалось.

На месте происшествия работают сотрудники полиции, устанавливаются причины и обстоятельства трагедии. Отмечается, что обе погибшие девочки были гражданками Таджикистана. Тела школьниц отправлены на экспертизу, родителей погибших опрашивают сотрудники правоохранительных органов.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Красноярском крае при купании в карьере утонули две девочки. Трагедия произошла в посёлке Алтан Шушенского района. По факту происшествия организована проверка.