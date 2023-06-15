Вашингтон, 15 июня, 2023, 04:29 — ИА Регнум. Американские военные перебросили на Ближний Восток истребители пятого поколения F-22 Raptor из-за возросшей активности в регионе Военно-космических сил России, сообщили в пресс-службе Центрального командования Пентагона (CENTCOM).

U.S. Department of Defense F-22

США задействовали свои боевые машины с военно-воздушной базы Лэнгли (штат Виргиния). Истребители входят в состав 94-й истребительной эскадрильи.

В марте глава CENTCOM Майкл Курилла заявил, что в Сирии якобы наблюдается «значительный всплеск» случаев «небезопасного поведения» со стороны российской авиации, которая стала летать над американскими базами в стране. В свою очередь Россия обвинила США и их союзников по «международной коалиции» в Сирии в систематическом и намеренном нарушении протоколов деконфликтации и двустороннего меморандума по безопасности полетов.

5 апреля газета Washington Post написала о том, что Соединённые Штаты теряют управление над ситуацией на Ближнем Востоке. Авторы издания считают, что на этом фоне Вашингтон больше не контролирует процессы в Персидском заливе и на нефтяном рынке.