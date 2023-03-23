Дамаск, 23 марта, 2023, 23:50 — ИА Регнум. США и их союзники по «международной коалиции» регулярно и целенаправленно нарушают протоколы деконфликтации и двусторонний меморандум по безопасности полетов над сирийской территорией, заявил журналистам на брифинге заместитель руководителя Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Гуринов.

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По его словам, за год значительно возросло количество нарушений, связанных с полетами над арабской республикой западных беспилотных летательных аппаратов и авиации. Так, с начала 2023 года было зафиксировано 452 подобных факта.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине марта президент Сирии Башар Асад обвинил США в подготовке террористов на американской военной базе Ат-Танф (находится в сирийской провинции Хомс). Он отметил, что у властей арабской республики есть соответствующие доказательства