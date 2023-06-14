Москва, 14 июня, 2023, 21:55 — ИА Регнум. Купальный сезон в регионах Центральной России, согласно прогнозу, начнётся в ближайшие выходные. Об этом сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Городской пляж

«После сумбурного начала сезона с прохладным температурным фоном лето наконец-то вернуло свои пошатнувшиеся позиции и продолжит набирать обороты», — отметил синоптик.

Он сообщил, что в Москве температура воздуха 15 июня достигнет +26…+28°С и продолжит подниматься. К 17 июня термометры в регионах Центральной будут показывать +25…+30°С.

Температура воды в водоёмах, по прогнозу, достигнет к выходным +18…+21°С. Это и есть показатели, при которых открывают купальный сезон.

Тишковец также сообщил, что 19 июня, в понедельник, будет облачно, возможны небольшие осадки. Температура воздуха в связи с этим немного снизится, но будет в пределах нормы для этого периода. Температура воды от этого существенно не изменится.

«Начавшийся купальный сезон в средней полосе России продолжится до последней декады августа», — добавил эксперт.

Ранее учёные Национального управления океанических и атмосферных исследований сообщили, что в Мировом океане зафиксировали природное явление Эль-Ниньо — повышение температуры поверхностного слоя воды. Оно происходит раз в несколько лет и длится от года до трех лёт.

В связи с этим 2024 год может стать самым жарким за последние десятилетия. Учёные считают, что это может спровоцировать засуху в Австралии, обильные дожди и снег в США, а также ослабить муссонный климат в Индии.