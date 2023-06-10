Москва, 10 июня, 2023, 13:20 — ИА Регнум. Жителей России предупредили о начале феноменального природного явления под названием Эль-Ниньо, которое, согласно прогнозам, сопровождается сильным повышением температуры воздуха на планете. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на сотрудников Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA).

Эль-Ниньо. 1997

По данным учёных, опасное явление уже началось. Отмечается, что 2024 год может стать самым жарким за последние десятилетия из-за феномена Эль-Ниньо, который сопровождается резким ростом температуры на поверхности воды в Мировом океане.

Специалисты считают, Эль-Ниньо существенно изменит погодные условиях в разных точках планеты. Так, он может принести засуху в Австралию, обрушить дожди и снег на США, ослабить муссонный климат в Индии.

Как сообщало ИА Регнум, ранее климатолог Алексей Кокорин предположил, что глобальные температуры могут достигнуть рекордно высоких значений в 2025 или 2026 году. Также специалисты Всемирной метеорологической организации в докладе, опубликованном 17 мая, пришли к выводу, что в ближайшие пять лет на Земле продолжится глобальное потепление. Повышение температур может стать рекордным за всё время наблюдения за погодой и климатом.

В конце апреля 2023 года Совет Евросоюза принял несколько законов в рамках климатической программы «Fit for 55 in 2030». Изменения направлены на сокращение выбросов парниковых газов в странах Европы.