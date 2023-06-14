Тбилиси, 14 июня, 2023, 14:56 — ИА Регнум. Приглашённая 14 июня на заседание парламента Грузии молодая женщина, находившаяся на верхнем ярусе, осыпала российскими рублями места, где сидели депутаты от правящей партии «Грузинская мечта». Трансляцию вёл телеканал «Пирвели».

Александр Патрин/ТАСС Здание парламента Грузии

Женщина также вывесила простыню с протестным лозунгом. Охрана вежливо выпроводила протестующую из зала. Она пришла с приглашёнными инвалидами и их сопровождающими.

Председатель фракции «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе обвинил в провокации партию «Единое национальное движение». Он собрал рубли и швырнул их в сторону оппозиционных депутатов. Председатель правящей партии Ираклий Кобахидзе в беседе с журналистами выразил сожаление, что провокатор прикрывалась детьми-инвалидами.

Ранее студенты осыпали рублями Кобахидзе, когда он посетил Тбилисский государственный университет. Он на это заявил, что у провокаторов «ориентация сбита с толку», парням нужно жениться, а девушкам выйти замуж. Когда его стали критиковать за нападки на секс-меньшинства, лидер «Мечты» сказал, что имел в виду политическую ориентацию.

Прозападные оппозиционные партии в Грузии жёстко критикуют политику «Грузинской мечты» за отказ ввести санкции против России. Лидеры ЕНД публично называют партию «Русская мечта» и бездоказательно обвиняют в работе на Кремль.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили, родившаяся и выросшая во Франции, обвиняет «Мечту» в отходе от курса на евроинтеграцию. При этом глава республики не имеет властных полномочий, но пытается помешать правящей партии, делая заявления, а также накладывая вето на законопроекты.

На Западе также обвиняют Грузию в отклонении от курса евроинтеграции. Критика стала нарастать после того, как президент России Владимир Путин 10 мая 2023 года отменил запрет на авиасообщение с Грузией, а Тбилиси в ответ согласовал полёты.

29 мая послы всех стран, входящих в Евросоюз, а также посол ЕС в Тбилиси Павел Герчинский устроили демарш министру экономики Грузии Левану Давиташвили. Они призвали закрыть небо для российских самолётов, как это сделал Евросоюз, напомнив, что Грузия пытается получить статус кандидата на вступление в ЕС.

Генеральный секретарь «Мечты», мэр Тбилиси Каха Каладзе на это ответил, что Грузия не входит в ЕС, а потому не обязана вводить санкции вслед за Брюсселем. Он также заявил, что хочет вхождения республики в Евросоюз, но не расстроится, если это не получится.